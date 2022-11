„Letzte Generation“ nimmt Protest wieder auf: Parteizentralen im Visier

Trotz heftiger Kritik nachdem durch ihre Blockaden ein Rettungswagen aufgehalten wurde: Die „Letzte Generation“ ist am Donnerstag erneut in der Hauptstadt aktiv.

Die „Letzte Generation“ hat nach einem Tag Pause ihre Protestaktionen in Berlin wieder aufgenommen. Am Mittwoch besprühten die Klimaaktivisten die Parteizentralen der Regierungsparteien in der Hauptstadt mit orangener Farbe.

„Orange Farbe wird durch Warnwesten und Banner viel mit der Letzten Generation in Verbindung gebracht, aber auch mit orangen Gefängnis-Overalls“, schreiben die Aktivisten in einer Mitteilung. „13 Wissenschaftler:innen sind gerade im Gefängnis. Hier in Deutschland. Warnten Sie zu eindringlich vor dem drohenden Klimakollaps? [...] Ich will in keinem Land leben, in dem die Wissenschaft und ihre Forschung einfach ignoriert und weggesperrt wird“, so Aktivistin Lina Eichler vor dem Willy-Brandt-Haus.

Aktivisten vor der Parteizentrale der Grünen. Pressefoto „Letzte Generation“

Seit Anfang des Jahres haben Mitglieder der „Letzten Generation“ wiederholt Straßen und Autobahnzufahrten blockiert, indem sie sich auf dem Asphalt festklebten, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Zuletzt standen sie heftig in der Kritik, weil durch ihre Blockaden ein Rettungswagen aufgehalten worden war, der sich auf dem Weg zu einer verunglückten Radfahrerin befand.