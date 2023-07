Letzte Generation: Polizei erstattet wieder Anzeige nach Demo in Potsdam

Die Letzte Generation hatte am Mittwoch in Potsdam demonstriert – unangemeldet. Einige Mitglieder setzten sich auf die Straße. Die Polizei erstattete Anzeige.

Potsdam -Nach einer Demonstration in Potsdam hat die Polizei gegen die Klimaschutzgruppe Letzte Generation Anzeige wegen Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz erstattet. Die Versammlung der etwa 20 Menschen am Mittwochnachmittag in der Innenstadt sei nicht angemeldet gewesen, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag.

Nach Abstimmung mit der Polizei sollte ein Versammlungszug der Gruppe auf dem Bürgersteig stattfinden. Einige Demonstranten liefen aber nach Polizeiangaben entgegen der Absprache auf die Straße und setzten sich auf die Fahrbahn. Die Blockade wurde jedoch schnell von den Beamten unterbunden, wie der Sprecher sagte. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen seien so verhindert worden. Kurz darauf wurde die Demonstration von den Organisatoren beendet.

Letzte Generation: Bereits im Juni Anzeige wegen Demo in Potsdam

Schon im Juni nahm die Potsdamer Polizei eine Anzeige wegen eines ähnlichen Sachverhalts auf. Auch damals versuchten Demonstranten, auf die Fahrbahn zu laufen. Zudem war die Versammlung nicht angemeldet gewesen.

Mit ihren Aktionen will die Letzte Generation den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, stärker gegen die Klimakrise vorzugehen. Sie protestiert unter anderem mit Straßenblockaden. Die Gruppe hat sich den Namen gegeben, weil sie sich als letzte Generation sieht, die die Kipppunkte – die kritischen Grenzwerte des Klimawandels – verhindern kann.