Berlin -Nach den vielen Straßenblockaden der Klimaschutzgruppe Letzte Generation in Berlin ist erneut eine Debatte über die Härte der Polizeieinsätze entfacht. Im Internet beschwerten sich die Letzten Generation und Unterstützer über schmerzhafte Griffe und Techniken der Polizei beim Wegtragen oder sonstigem Entfernen der Blockierer von den Kreuzungen. Die Polizei wiederum rechtfertigte sich mit Verweis auf ihre gesetzliches Recht, auch körperlichen Zwang anzuwenden.

Die Videos im Internet zeigen, wie Polizisten Demonstrantinnen und Demonstranten, die auch nach vielen Aufforderungen nicht von der Straße aufstehen, eine Hand nach innen umbiegen. Manche Blockierer verziehen dann, während sie weggetragen oder weggeschleift werden, das Gesicht schmerzverzerrt, andere schreien. Zu einem entsprechenden Video auf X (ehemals Twitter) schreibt die Letzte Generation: „Daniel und Fynn sind minderjährig (16&14).“

Diskussion im Internet über Vorgehen der Polizei gegen Letzte Generation

Die Reaktionen im Internet fallen sehr unterschiedlich aus. In einigen Kommentaren wird die Polizei scharf kritisiert. So heißt es etwa: „Warum diese brutale Härte? Es gibt keinen Anlass dazu. Ich bin entsetzt“ oder „Folter mitten in Deutschland. Iranische Verhältnisse. Grauenhaft“. Und: „Es ist offensichtlich, dass hier nicht das mildeste Mittel gewählt wurde.“

Ein anderer Nutzer schreibt auf X: „Es ist bedauerlich, dass bei durchaus berechtigter Kritik allzu oft eine Neigung zur körperlichen Gewalt unter der Bevölkerung in unserer Gesellschaft als normal betrachtet wird.“ Auch dieser Nutzer übt Kritik aus: „Ich könnte nicht erkennen, dass sich die Person gewehrt hat. Was soll also diese Rechtfertigung von unverhältnismäßigen Handeln der Polizei. Dann ist es besser, Fehler einzugestehen.“

Durchgreifen gegen Letzte Generation: Polizei erklärt sich in Post auf X

Andere Menschen verteidigen das Vorgehen der Polizei: „Ich frage mich, was der junge Mensch eigentlich hat, dass er nicht selber mit den eigenen Beinen laufen kann.“ Oder: „Und weil die Straftäter minderjährig sind, soll die Polizei sie weiterhin den Verkehr blockieren lassen?“ Ein weiterer Nutzer schreibt: „Dieses Gebrüll ist einfach nur albern, aber Minderjährige kann man ja gut für die Sache manipulieren.“ Und: „Jeder, der nicht blind ist, sieht, dass dies kein schmerzhafter Griff ist.“

Die Polizei schrieb auf X, es gebe viele Fragen, „warum unsere Kollegen die Personen nicht, einfach von der Straße tragen‘, sondern stattdessen ‚Schmerzgriffe‘ anwenden“. Dabei handele es sich um „Druckpunkt- oder Hebeltechniken“, um die Menschen durch „Bewegungsimpulse kontrolliert von der Straße zu bringen“. Diese könnten kurzzeitig schmerzhaft sein.

Weiter teilt die Polizei mit: „Diese im polizeilichen Einsatztraining erlernten Techniken bergen weniger Verletzungsrisiko beiderseits als das ‚Wegtragen‘ einer sich wehrenden/sperrenden Person. Sie sind daher regelmäßig das mildeste, geeignete und erforderliche Mittel.“