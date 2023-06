Letzte Generation und Volksbühne laden zu gemeinsamer Veranstaltung

Die Letzte Generation und die Volksbühne machen gemeinsame Sache. Am Donnerstag findet in dem Theater eine Diskussionsveranstaltung statt.

Die Aktivisten der Letzten Generation und die Volksbühne haben eine gemeinsame Veranstaltung am Donnerstag, den 16. Juni auf der großen Bühne des Theaters angekündigt. Ab 20 Uhr laden die Aktivisten „Kritiker:innen und Unterstützer:innen der Letzten Generation gleichermaßen“ ein, mit ihnen zu diskutieren. Außerdem hängt seit Anfang Juni ein großer Banner an der Frontseite der Volkbühne, mit dem sich das Theater mit den Aktivisten solidarisiert. Das Team der Volksbühne verstehe, was Olaf Scholz nicht begreifen wolle.

Volksbühnen-Intendant René Pollesch sagte zu der Entscheidung: „Als Theater geben wir den Raum, den die Aktivist:innen brauchen, Menschen abseits der Autobahnen und Straßen zu erreichen.“ Durch die Aktionen und Wortmeldungen der Letzten Generation sei den Mitarbeitern der Volksbühne der Ernst der Lage vor Augen geführt worden.

Diskussionen über Rolle der Kunst bei Vermittlung der Klimakrise geplant

„Während der Vorbereitung zeigen sich in der Zusammenarbeit die Ernsthaftigkeit und Progressivität und auch viel Hoffnung, etwas in Gang zu setzen“, sagte Pollesch weiter. Nach Angaben der Letzten Generation soll zu Beispiel debattiert werden, was es brauche, damit die Drastik der Klimakrise unseren Alltag mit Handeln durchtränke und was die Kunst damit zu tun habe.