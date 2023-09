Die Klimagruppe Letzte Generation hat innerhalb weniger Stunden mehr als 100.000 Euro Spenden gesammelt. Für 24 Stunden - von Mittwoch 14 Uhr bis Donnerstag 14 Uhr - haben die Aktivistinnen und Aktivisten einen Spendenaufruf unter dem Motto „Alle für den Wendepunkt“ mit einem Ziel von zunächst 100.000 Euro gestartet. Bereits in der ersten Stunde der Kampagne kamen über 20.000 Euro Spenden zusammen.

„Hunderte Menschen protestieren seit dem 13. September dauerhaft in Berlin, um einen Wendepunkt anzustoßen“, heißt es in dem Spendenaufruf auf der Plattform GoFundMe. „Was wir in den nächsten Monaten tun, wird über das Schicksal der Menschheit, deiner Kinder und deiner Enkel entscheiden.“ Mittlerweile wurde der Aufruf um 24 weitere Stunden verlängert und das Spendenziel auf 200.000 Euro erhöht. Ein Großspender will der Letzten Generation zufolge den Betrag sogar noch verdoppeln.

Letzte Generation: Geldspenden sollen Protest finanzieren

„Unser unbefristeter Protest in Berlin lebt von vielen Menschen, die sich auf unterschiedlichste Weise einbringen“, erklärte Theodor Schnarr, Sprecher der Letzten Generation, in einer Mitteilung. Plakate aufhängen, Flyer verteilen, Essen kochen, Protestmärsche und Verkehrsblockaden seien nicht die einzigen Optionen, sich bei der Gruppe zu engagieren. Eine weitere Möglichkeit bestehe darin, Geld zu spenden, so Schnarr.

„Eigentlich finde ich das Festkleben auf Straßen nicht gut“, erklärte Peter Denk, Unternehmer aus Baden-Württemberg, der die Spenden verdoppeln will. „Allerdings wurde bisher jede andere Form von Dialog und Protest von unserer Regierung ignoriert. Der Klimawandel hat das Potenzial, die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu zerstören.“

Klimaaktivisten der Letzten Generation kündigen Protestaktionen an

In der Mitteilung der Letzten Generation begründete der Unternehmer seine finanzielle Unterstützung damit, dass speziell Unternehmer „schon aus Eigeninteresse unserer Verantwortung gegenüber unseren Betrieben und der Gesellschaft gerecht werden (sollten). Aus diesem Grunde habe ich mich dazu entschlossen, diese Spendenaktion zu unterstützen.“

Am Freitag wollen die Aktivistinnen und Aktivisten den Klimastreik und eine Demonstration von Fridays for Future unterstützen. Ab nächsten Montag (18. September) will die Letzte Generation zahlreiche Protestaktionen und auch Straßenblockaden starten. „Hunderte Menschen“ würden aus ganz Deutschland nach Berlin kommen, hieß es. „Wir werden Berlin nicht verlassen, bis die politische Wende da ist.“

Die Gruppe fordert demnach, dass Deutschland ab 2030 auf fossile Brennstoffe wie Kohle, Öl und Erdgas verzichtet. Die Bundesregierung peilt jedoch erst das Jahr 2045 für eine klimaneutrale Wirtschaft an. (mit dpa)