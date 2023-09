Bei einer Spendenkampagne der Klimaschutzgruppe Letzte Generation ist bis Freitagnachmittag um 14 Uhr eine Summe von 600.000 Euro eingenommen worden. Das teilte die Gruppe am Freitag mit. Das anvisierte Spendenziel unter dem Motto „Alle für den Wendepunkt“ belief sich zunächst auf 100.000 Euro. Ein Großunternehmer hatte zuvor angekündigt, die eingenommene Summe am Ende der Aktion verdoppeln zu wollen. Die Spenden werden nun für die am Mittwoch begonnenen Proteste in Berlin genutzt.

Mehr als 4000 Menschen sollen sich in den vergangenen 48 Stunden bis Freitag, 14 Uhr, mit der Protestbewegung in Form von Einzelspenden in Höhe von fünf bis 5000 Euro solidarisiert haben. Das Spendenziel wurde aufgrund des großen Andrangs auf 200.000 Euro erhöht. Innerhalb der ersten Stunde wurden mehr als 20.000 Euro eingenommen. Zwei weitere Großspender hätten sich der Letzten Generation zufolge angeschlossen, wodurch schließlich 300.000 Euro eingenommen worden seien – also das Dreifache des eigentlichen Spendenziels.

Letzte Generation: Unternehmer verdoppelt eingebrachte Spendensumme

Da der Großunternehmer Peter Denk angekündigt hatte, das eingebrachte Geld zu verdoppeln, ergäbe die Gesamtsumme der Spenden 600.000 Euro. „Eigentlich finde ich das Festkleben auf Straßen nicht gut“, erklärte der Unternehmer aus Baden-Württemberg zuvor. „Allerdings wurde bisher jede andere Form von Dialog und Protest von unserer Regierung ignoriert. Der Klimawandel hat das Potenzial, die Zukunft unserer Wirtschaft und Gesellschaft zu zerstören.“

DANKE, DANKE, DANKE! Wir haben das gigantische Spendenziel von 300.000 Euro gemeinsam erreicht.



Dank der Verdopplungsaktion sind das sagenhafte 600.000 Euro in den vergangenen 48 Stunden.

Eure Beiträge machen es möglich - der Wendepunkt kann kommen, wir schreiben Geschichte! pic.twitter.com/gTU3RUdDCs — Letzte Generation (@AufstandLastGen) September 15, 2023

Rolf Meyer, Sprecher der Letzten Generation, zeigte sich auf der Plattform GoFundMe berührt. Die Spendenaktion zeige, „wie stark der Rückhalt für die Letzte Generation in der Bevölkerung ist“ und wie viele Menschen „die Dramatik und Dringlichkeit der Klimakatastrophe verstehen und unseren Protest unterstützen“.

Die Letzte Generation kündigte weitere Proteste in Form von Sitzblockaden und Protestmärschen ab kommender Woche an. Demnach soll es erneut zu „massiven Verkehrseinschränkungen im Großraum Berlin“ kommen. Ziel der Proteste sei laut der Gruppe ein schneller Ausstieg aus den fossilen Energien, spätestens bis zum Jahr 2030. Die Proteste in Berlin würden fortgeführt, „bis der Wendepunkt erreicht ist und die Bundesregierung das Thema angemessen ernst nimmt“, heißt es. Die Regierung jedoch peilt erst das Jahr 2045 für eine klimaneutrale Wirtschaft an.