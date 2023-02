Letzte Generation: Sprecherin Carla Hinrichs steht vor Berliner Gericht Wegen einer Straßenblockade durch die Klimagruppe Letzte Generation in Berlin muss deren Mitgründerin und Sprecherin Carla Hinrichs sich vor Gericht verantworten. dpa

Carla Hinrichs, Sprecherin der Letzten Generation, steht am Donnerstag vor Gericht. Pressefoto Wagner

Berlin -Wegen einer Straßenblockade durch die Klimagruppe Letzte Generation in Berlin steht deren Mitgründerin und Sprecherin Carla Hinrichs vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Nötigung vor. Die 26-Jährige soll sich am 10. Februar 2022 an einer Blockadeaktion an der Autobahnausfahrt Spandauer Damm in Berlin beteiligt haben.