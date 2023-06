Letzte Generation: Straßenblockaden am Großen Stern am Montagmorgen

Die Klimaaktivisten der Letzte Generation haben auch am Montagmorgen ihre Proteste fortgesetzt. Wie die Polizei Berlin auf Twitter mitteilte, blockierten mehrere Demonstranten die Fahrbahn am Großen Stern im Ortsteil Tiergarten. Die Blockaden sind inzwischen beseitigt.

Es kann zu Verkehrseinschränkungen kommen. Wie eine Sprecherin auf Anfrage der Berliner Zeitung sagte, kam es an drei Seitenstraßen des Großen Stern zu Klebeaktionen. So klebten sich insgesamt Demonstranten in der Altonaer Straße, in der Hofjägerallee und in der Straße des 17. Juni fest. Einige von ihnen verwendeten dabei ein Sand-Harz-Gemisch.