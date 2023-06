Letzte Generation stürmt bei Deutschland-Spiel auf den Platz

Klimaaktivisten haben am Dienstag in Gelsenkirchen das Fußballspiel Deutschland gegen Kolumbien gestört. Zwei Mitglieder der Letzten Generation rannten auf den Rasen.

Marc-Andre ter Stegen hat sich beim Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Kolumbien als „Sicherheitsmann“ betätigt. Der Torwart griff mit ein, als sich Flitzer der Letzten Generation in Gelsenkirchen an einen seiner Torpfosten ketten wollten.

Zwei Aktivisten der Gruppe Letzte Generation stürmten am Dienstagabend auf den Platz in der Gelsenkirchener Arena. Die beiden liefen in der 24. Minute zielstrebig auf das deutsche Tor von ter Stegen zu. Sie trugen T-Shirts mit der Aufschrift „Stoppt den fossilen Wahnsinn!“ und schienen sich am Tor festmachen zu wollen. Ordner hielten sie aber davon ab – auch ter Stegen griff mit ein. Nach kurzer Unterbrechung wurde die Partie fortgesetzt.

Deutscher Fußball-Bund: Vier Klimaaktivisten in Gelsenkirchener Arena

„Weil die Bundesregierung nach wie vor Kohle aus Kolumbien importiert und verfeuert, unterbrachen wir heute das Fußballländerspiel in Gelsenkirchen“, schrieb die Gruppe bei Twitter. Weiter hieß es: „Vor wenigen Wochen protestierten wir bereits mit den Yukpa aus Kolumbien & forderten den Ausstieg aus fossilen Energieträgern. Kanzler Scholz: Beenden Sie die Kohleimporte aus Ländern wie Kolumbien und machen Sie ernst mit Klimaschutz und dem Schutz von Menschenrechten!“



Zwei weitere Aktivisten waren nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes im Stadion. Alle vier wurden nach der Aktion in Polizeigewahrsam genommen, wie der DFB während des zweiten Durchgangs mitteilte.