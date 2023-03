Letzte Generation: Til Schweiger würde Klimakleber von der Straße reißen

Der zweite Teil von Kultfilm „Manta Manta“ kommt am Donnerstag in die Kinos. Zu diesem Anlass hat sich Til Schweiger in einem Interview auch zu den Klimaaktivisten der Letzten Generation geäußert.

Der Bild sagte er: „Ich kenne tatsächlich viele junge Leute, die sich wahnsinnig auf den Film freuen. Wir wollten keinen Woke-Film machen, sondern genau das Lebensgefühl von damals, als die Welt zumindest scheinbar noch in Ordnung war, transportieren. Und das haben die Leute bei der Premiere geliebt. Angst davor, dass die Klima-Kleber nicht ins Kino gehen, habe ich nicht. Denn die kleben ja alle an der Straße fest.“

Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in mindestens einem Fall gegen Autofahrer

Weiter teilte Til Schweiger Verständnis für Autofahrer, die auch mit Gewalt gegen Klimakleber auf den Straßen vorgehen. „Ich weiß nicht, was ich mache, wenn ich mal im Stau stehe und wegen denen einen wichtigen Termin verpasse, weil die da kleben. Dann steige ich bestimmt auch aus. Ich habe das Video von einem gesehen, der einen Klimakleber weggezogen hat. Ich glaube, ich würde das genauso machen. Was ich von denen halte? Das sind Vollidioten.“

Immer kommt es bei der Protesten der Letzten Generation zu gewaltätigen Auseinandersetzungen zwischen Autofahrern und Blockierern. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelt in mindestens einem Fall gegen Autofahrer.