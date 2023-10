Letzte Generation: Warum die Polizei Berlin wütende Autofahrer wegdrängt

Ein Klimaaktivist der Letzten Generation blockiert die Straße des 17. Juni, ein Autofahrer geht sichtbar wütend auf ihn los. Ein Berliner Polizist beruhigt den Autofahrer und verhindert, dass der Aktivist angegriffen wird, schützt ihn also. Zu sehen ist dies alles in einem hitzig diskutierten Video auf X und in anderen sozialen Medien. Stellt die Polizei sich hier etwa auf die Seite der Letzten Generation?

Die Berliner Polizei hat auf die Vorwürfe nun reagiert und gab am Dienstag nähere Details auf X bekannt. Demnach ereignete sich der Polizeieinsatz am 26. September um 7.25 Uhr. Acht Personen blockierten die Straße des 17. Juni, sechs waren festgeklebt. Zunächst trafen drei Polizisten des dortigen Abschnitts ein.

Aktivisten der Letzten Generation geschützt: So argumentiert die Polizei

Die Polizei schreibt auf X weiter: „Unsere Kollegen verhinderten, dass der Autofahrer den Versammlungsteilnehmer erneut angreift und wiesen ihn darauf hin, dass bereits Unterstützungskräfte unterwegs sind. Diese Kräfte trafen nach 6 Minuten ein, lösten die Versammlung auf und die angeklebten Personen ab. Bis zur Freigabe der Straße dauerte es insgesamt 53min.“

Euch schmeckt der Kaffee noch? Na das kann ich ändern. Hier setzen sich #Klimakleber #Klimaextremisten von #LetzteGeneration in #Berlin vor ein Auto. Der Fahrer will weiter, legt sanft Hand an. Dann kommt die #Polizei angeflitzt & sagt ihm, er soll die Person nicht anfassen &… pic.twitter.com/SK2PeTciTZ — Capulcu TurkKick (@KickTurk) September 30, 2023

Seit dem Wochenende wurden wir sehr oft auf ein Video verlinkt & um Stellungnahme gebeten.

Der Ausschnitt zeigt, wie Einsatzkräfte bei einer Straßenblockade einschreiten, als ein Autofahrer einen Angehörigen der sog. Letzten Generation auf der Straße ergreift & ihn zieht. ⬇️

^tsm https://t.co/zpUWSJN7zd pic.twitter.com/pbEGbYahFw — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 3, 2023

Die Polizei verteidigt ihr Vorgehen in einem zweiten Post auf X und argumentiert mit dem Grundgesetz. Auch eine Sitzblockade fällt unter das Grundrecht der Versammlungsfreiheit. Das Auflösen einer Versammlung obliegt der Polizei, heißt es weiter in dem Post. Und wörtlich: „BürgerInnen, die selbst eingreifen, können sich strafbar machen.“

Aktivsten der Letzten Generation haben in den vergangenen Wochen ihren Protest in Berlin ausgeweitet. Selbst am Tag der Deutschen Einheit klebten sie sich an einigen Kreuzungen fest und hielten den Verkehr auf. Das wiederum hatte Auswirkungen auf die Anreise der Fußballfans, die im Berliner Olympiastadion das erste Champions-League-Heimspiel des 1. FC Union Berlin sehen wollten.