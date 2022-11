„Letzte Generation“: Wieder Blockaden am Montagmorgen in Berlin

Klimaaktivisten der „Letzten Generation “blockieren auch am Montagmorgen Auffahrten und Ausfahrten von Autobahnen. Nach Angaben der Polizei Berlin sind Blockaden an vier Standorten im Verkehr bekannt. Etliche Personen haben sich wieder auf die Fahrbahn geklebt – gerade im Bereich Messedamm / Neue Kantstraße. An dieser Kreuzung kleben acht Demonstranten.

Die Aktivisten fordern in einer Mitteilung die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets und ein Tempolimit von 100 km/h. Die Proteste am Montag finden nach eigenen Angaben auch vor dem Hintergrund der in München eingesperrten Unterstützer der „Letzten Generation“ statt. Seit zehn Tagen werden dort Menschen zwischen 19 und 63 Jahren in der JVA Stadelheim festgehalten