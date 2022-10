Die Klimaaktivisten blockieren auch am Montag den Berufsverkehr in Berlin. An vier Autobahnauffahrten oder -abfahrten kommt es aktuell zu Protesten, wie die Aktivisten mitteilen. Die A 100 ist im Bereich Tempelhofer Damm und Messedamm betroffen. Auf der A 111 wird im Bereich Heckerdamm demonstriert. Ob Demonstranten an Fahrbahnen festgeklebt sind, ist noch unklar.

Der Protest geht damit nahtlos weiter, nachdem am Sonntag der Weltgesundheitsgipfel von Aktivisten unterbrochen wurde. Jemand hatte den Feueralarm ausgelöst und so die Veranstaltung mit Bundeskanzler Olaf Scholz gestört.

Bereits seit einer Woche unterbrechen wir in #Berlin das lebensfeindliche Weiter-so & fordern erste Sicherheitsmaßnahmen: Tempolimit 100 & das #9EuroTicket.



Kannst du uns unterstützen?



Dann komm zum Vortrag heute um 19 Uhr in #Münster, Trafostation, Schlaunstraße 15. pic.twitter.com/REOgO0C7eo — Letzte Generation (@AufstandLastGen) October 17, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz