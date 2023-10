Letzte Generation blockiert Berliner Verkehr am Montag: Diese Straßen sind betroffen

Klimaaktivisten der Letzten Generation blockieren auch am Montagmorgen wieder den Berliner Berufsverkehr. Wie die Polizei mitteilt, sind mehrere Zufahrten an der A100 betroffen: der Britzer Damm, die Neue Späthstraße, die Konstanzer Allee/Berliner Straße, die Buschkrugallee und der Hohenzollerndamm. Die Polizei ist vor Ort und löst die Blockaden auf.

Blockaden:

🔴Britzer Damm in beide Richtungen

🔴Neue Späthstraße

🔴Konstanzer Straße/Berliner Straße

🔴Buschkrugallee

🔴Hohenzollerndamm#b0210

Berliner Autobahnen: A111, A100 und A113 blockiert

Zur Räumung der Blockaden Buschkrugallee und Britzer Damm wurde aus Sicherheitsgründen im Britzer Tunnel (A100 Richtung Neukölln) der rechte Fahrstreifen gesperrt, teilt die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mit.

Inzwischen sind den Angaben zufolge auch die Berliner Autobahnen A111, A100 und A113 von den Blockaden betroffen. In Richtung Neukölln hat sich ab dem Hohenzollerndamm ein Stau gebildet – Autofahrer brauchen etwa eine halbe Stunde länger.

Inzwischen bekamen wir die Information, dass auch direkt auf den Berliner Autobahnen (A111, A100 und A113) #Blockaden durchgeführt werden.

Von den Sitzblockaden ist auch der BVG-Verkehr betroffen. Die VIZ erklärte, dass die Buslinie 101 umgeleitet wird. Die Linie verkehrt nun in Richtung Sachtlebenstraße zwischen U-Bahnhof Fehrbelliner Platz und Görresstraße über Badensche Straße, Martin-Luther-Straße, Wexstraße und Bundesallee. Ein Sprecher der Polizei bestätigte die Angaben am Montagmorgen.

Gewalt gegen Klimaaktivisten: Polizei mahnt zur Ruhe

Auf X ruft die Polizei alle Verkehrsteilnehmer dazu auf, Ruhe zu bewahren und nicht selbst einzugreifen. Wie viele Aktivisten an den Blockaden beteiligt sind, ist derzeit noch unklar, wie eine Sprecherin sagte.

Die Klimaaktivisten haben außerdem schwarze und zähflüssige Farbe auf den Asphalt geschüttet. Nach Angaben der Gruppe soll so der Forderung, den Ausstieg aus den fossilen Energien einzuleiten, Nachdruck verliehen werden. Dazu heißt es auf Protest-Schildern „Fossilfrei 2030“ und „Weg von fossil – hin zu gerecht“. (mit dpa)