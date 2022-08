Am Freitagabend wird es romantisch in Berlin: Der letzte Supermond strahlt über der Hauptstadt am 12. August gegen 21.30 Uhr, parallel findet die Sternschnuppennacht statt, die über 100 Sternschnuppen verspricht.

Durch die Nähe zur Erde wird der Vollmond zu einem Supermond: Er erscheint deutlich größer als sonst. Das nächste Naturspektakel dieser Art wird erst in einem Jahr stattfinden. Unklar bleibt derzeit, ob die Wolkensituation einen ungetrübten Blick auf den Mond zulässt.

Die volle Pracht zeigt sich, wenn der Mond 90 Prozent seiner möglichen Erdannäherung erreicht hat, was ihn laut Fred Espenak, Finsternisexperte und pensionierter Astrophysiker der NASA, zu einem Supermond macht.

In diesem Jahr gab es bereits drei Supermonde: im Mai, Juni und Juli. Überraschenderweise sind aufeinanderfolgende Supermonde nicht besonders ungewöhnlich. 2023 wird es vier Supermonde hintereinander geben, ebenso wie 2024, wie es auf der Website von Espenak heißt. Demnach gibt es noch einige Chancen, die große Variante des Himmelskörpers zu bestaunen.