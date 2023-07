Lichtenberg: Versuchter Einbruch in Eisdiele – zwei Männer festgenommen

In der Nacht zu Samstag versuchten zwei Männer, in eine Eisdiele einzubrechen. Die Polizei fand die Einbrecher schließlich mit dem Polizeihubschrauber.

blickwinkel/imago

Zwei mutmaßliche Einbrecher sind in der Nacht zu Samstag in Alt-Hohenschönhausen in Berlin-Lichtenberg festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hörte ein Anwohner der Konrad-Wolf-Straße gegen 3.20 Uhr von der Hofseite aus Geräusche und bemerkte zwei Personen an einem Fenster im Erdgeschoss. Daraufhin alarmierte er die Polizei.

Wenig später sah der Zeuge die beiden verdächtigen Personen über benachbarte Höfe flüchten. Eintreffende Polizisten überprüften den Hinterhof und stellten an dem Fenster zu einem Eiscafé Hebelspuren fest. Bei der anschließenden Absuche der Umgebung, unterstützt durch den Einsatz des Polizeihubschraubers, entdeckten die Kräfte die beiden Tatverdächtigen und nahmen sie fest. Das mutmaßliche Einbruchswerkzeug wurde dort ebenfalls aufgefunden und sichergestellt.