Fahrgäste, die am Sonntagabend auf einen Bus warteten, entdeckten einen bombenähnlichen Gegenstand. Spezialisten rückten an und nahmen das Paket mit.

Bombenalarm in Lichtenberg: Paket mit Drähten an Bushaltestelle entdeckt

Ein bombenähnlicher Gegenstand hat am Sonntagabend einen großen Polizeieinsatz in Berlin-Lichtenberg ausgelöst. Fahrgäste, die an der Bushaltestelle an der Große-Leege-Straße in Alt-Hohenschönhausen auf den Bus warteten, hatten ein verdächtiges Paket mit Drähten entdeckt, berichtet die B.Z.

Den Angaben zufolge räumten Polizisten daraufhin umgehend den Gefahrenbereich und sperrten diesen weiträumig ab. Kurz Zeit später rückten Sprengstoffspezialisten an. Nachdem der Gegenstand genauer untersucht worden war, gaben die Entschärfer schließlich Entwarnung. Laut ersten Erkenntnissen bauten Unbekannte offenbar aus einer Autobatterie mit Kabeln und Panzertape eine Bombenattrappe.

Die Polizei habe am Abend zunächst noch nicht feststellen können, ob das Paket wirklich ein zündfähiger Sprengkörper war. Der Gegenstand soll nun genauer untersucht werden.