Lichtenberg: Feuerteufel zündet Auto auf von Polizei bewachten Parkplatz an

Auf einem Parkplatz in der Wilhelm-Guddorf-Straße in Lichtenberg steckt ein Unbekannter mehrere Autos in Brand. Als die Polizei schon da ist, macht er weiter.

Ein Feuerteufel hat in Berlin-Lichtenberg auf dem Parkplatz an der Wilhelm-Guddorf-Straße in der Nacht zu Samstag mehrere Autos angezündet. Ein Wagen steckte der oder die Tatverdächtigen in Brand, nachdem die Polizei den Tatort schon gesichert hatte.

Zunächst brannten gegen 0.20 Uhr auf einem Parkplatz an der Wilhelm-Guddorf-Straße Höhe Mauritiuskirchstraße mehrere Autos. Die Feuerwehr löschte die brennenden Fahrzeuge, konnte ein Ausbrennen aber nicht mehr verhindern.

Autos brennen in Lichtenberg: Täter auf der Flucht

Nachdem Ermittler der Polizei vor Ort erste Ermittlungen durchgeführt hatten und den Tatort wieder verlassen hatten, legte der oder die Täter noch mal nach.

Der dreiste Brandstifter zündete gegen 2 Uhr das Heck eines Pkw auf demselben Parkplatz der ersten Brände an. Der Ort war für die Beamten, die den Tatort sicherten, nicht einsehbar .Der oder die Täter flüchteten durch eine am Brandort gelegene Grünanalage. Die Feuerwehr löschte den brennenden Pkw. Ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt in allen Fällen.