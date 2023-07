Lichtenberg: Grab von Transfrau Ella erneut geschändet

Unbekannte haben am Sonntag das Grab einer Transfrau auf dem Zentralfriedhof in Lichtenberg beschädigt. Die Täter umwickelten das Grab mit Feuerwehrabsperrband und brachten ein „Warnsymbol“ an. Die Tat wurde demnach am Montagmorgen bemerkt, wie die Polizei mitteilte.

Bei dem Grab handelt es sich um die letzte Ruhestätte der Transfrau Ella Nik Bayan, die sich im September 2021 auf dem Alexanderplatz anzündete und anschließend starb. Das Grab war bereits mehrfach geschändet worden, indem verunglimpfende Gegenstände darauf abgelegt wurden.

Grab von Transfrau Ella Nik Bayan: Bereits zum dritten Mal beschädigt

Im April ließen Unbekannte eine Gummibrust auf der Grabstätte zurück. Im Januar 2022 legten Unbekannte einen Benzinkanister und einen Feuerlöscher auf das Grab, traten das Blumengedeck um, zerstörten die Grab-Kerzen und zertrampelten die Erdfläche um das Grab.

Nach Angaben der Polizei übernahm der Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen wegen einer Störung der Totenruhe.