Lichtenberg: Tram schleift Fußgängerin mit – Lebensgefahr

Eine Tram der Linie M8 hat am Samstagnachmittag in Lichtenberg eine Fußgängerin angefahren und ihr lebensgefährliche Verletzungen zugefügt. Wie die Polizei mitteilte, überquerte die 20-Jährige gegen 14.35 Uhr auf einem Fußweg die Gleise am Evangelischen Krankenhaus Elisabeth Herzberge. Offenbar trug sie Kopfhörer, achtete dabei nicht auf den Tramverkehr und nahm deswegen wohl die von links herannahende Tram Richtung Ahrensfelde nicht wahr.

Den bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge erfasste die Tram die Frau frontal, schleifte sie mehrere Meter mit und schleuderte sie dann ins Gleisbett. Die 20-Jährige kam mit lebensgefährlichen Kopf- und Oberkörperverletzungen in ein Krankenhaus. Dort wurde sie notoperiert. Der Straßenbahnfahrer hatte einen schweren Schock und wurde ebenfalls im Krankenhaus behandelt, konnte es aber nach der ambulanten Behandlung wieder verlassen. Die Polizei sperrte die Unfallstelle bis 21.25 Uhr.