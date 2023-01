Lichtenberg: Mann bei Streit vor Bar wohl mit Schwert niedergestochen

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen in Berlin-Lichtenberg ist ein Mensch verletzt worden. Rettungskräfte hätten ihn in ein Krankenhaus gebracht, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Dienstag gegenüber der dpa. Ersten Informationen von vor Ort zufolge war der Streit vor einer Bar in der Frankfurter Allee / Alfredstraße eskaliert.

Das Opfer sei dabei mit einem Schwert attackiert worden. Den ersten Informationen zufolge sollen auch Schüsse gefallen sein. Die Polizei machte hierzu zunächst keine Angaben.

Der Schwerverletzte sei notoperiert worden und soll Verletzungen im Bauch und Genitalbereich erlitten haben. Die Tatverdächtigen befinden sich offenbar auf der Flucht.