Mann greift russisch sprechendes Paar im BVG-Bus an: Schlägerei

Ein Mann hat in der Nacht zu Samstag ein russisch sprechendes Ehepaar in einem BVG-Bus auf der Falkenberger Chaussee in Berlin-Lichtenberg attackiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 59-Jährige gehört, wie sich die Eheleute in ihrer Landessprache unterhielten. Er soll daraufhin dem Paar Sympathien für den russischen Präsidenten Wladimir Putin unterstellt und sich fremdenfeindlich geäußert haben.

Zwischen dem 59-Jährigen und dem 38-jährigen Ehemann entwickelte sich ein Streit. Dabei soll der 59-Jährige den 38-Jährigen mit einer Glasflasche gegen den Kopf geschlagen haben, die dabei zu Bruch ging. Gegen den Angriff soll sich der 38-Jährige zur Wehr gesetzt und dem Angreifer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben.

Fremdenfeindliche Attacke im BVG-Bus: Mann hat rund zwei Promille

Zum Ort alarmierte Polizeieinsatzkräfte nahmen den 59-Jährigen fest und führten einen Atemalkoholtest durch. Dieser ergab einen Wert von rund zwei Promille.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Durch die Auseinandersetzung erlitten der 38-Jährige eine Prellung und der 59-Jährige eine Platzwunde am Kopf. Hinzugerufene Sanitäter versorgten den 38-Jährigen am Ort. Den 59-Jährigen brachten sie hingegen in ein Krankenhaus, wo auch eine angeordnete Blutentnahme durchgeführt wurde. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen. Er muss sich nun wegen des Verdachts der fremdenfeindlichen gefährlichen Körperverletzung verantworten. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.