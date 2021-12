Berlin - Ein Netto-Supermarkt in Berlin im Stadtteil Lichtenberg ist in der Nacht zu Montag in Brand geraten. Die Berliner Feuerwehr wurde gegen 3 Uhr in die Siegfriedstraße alarmiert. Wie Reporter von vor Ort berichten, sagten mehrere Anrufer aus, dass an der Ecke Gotlindestraße ein Netto-Markendiscount in Flammen stehen würde. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Supermarkt auf einer Fläche von etwa 1200 Quadratmetern in Vollbrand gestanden haben. Die Flammen sollen meterhoch gestiegen und den Nachthimmel auch aus der Ferne deutlich erhellt haben.

Bereits bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand der Supermarkt auf einer Fläche von etwa 1.200 qm im Vollbrand. Wir löschen den Brand derzeit mit 6 Rohren (2 über DLK). Es sind rund 90 Einsatzkräfte tätig. Die Lage ist übersichtlich. Verletzt wurde zum Glück niemand. pic.twitter.com/c6pMTGfAuQ — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) December 27, 2021

Die Brandbekämpfer löschen den Brand derzeit mit sechs Rohren, davon zwei über Drehleitern, heißt es. Nach ersten Angaben sind rund 90 Einsatzkräfte tätig. Das Dach des Marktes stürzte während der Löscharbeiten bereits ein, so Zeugen. Wie die Feuerwehr auf Twitter mitteilt, wurde niemand verletzt. Zur Brandursache konnte bislang noch nichts gesagt werden. „Die Lage ist übersichtlich“, erklärte ein Feuerwehrmann vom Einsatzort. Trotzdem sei das Gebäude noch kurz vor 4 Uhr in Vollbrand gewesen. Wegen der Löscharbeiten musste die Siegfriedstraße komplett gesperrt werden.