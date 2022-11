Lichtenberg: Radfahrer bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Ein Fahrradfahrer ist am Donnerstag mit einem Auto kollidiert. Die Person erlitt schwere Kopfverletzungen.

Ein Rettungswagen ist mit Blaulicht im Einsatz. Am Donnerstag ist ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

In Berlin-Lichtenberg hat sich am Donnerstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Radfahrer lebensgefährliche Verletzungen erlitt.

Nach ersten Informationen der Berliner Polizei und gemäß Zeugenaussagen soll der 35-jährige Mann gegen 19.30 Uhr die Vulkanstraße mit seinem Fahrrad in Richtung Landsberger Allee befahren haben. Zeitgleich sei ein 46-jähriger Autofahrer in der mittleren Fahrspur der Landsberger Allee bei einer für ihn grünen Ampel in die Kreuzung Landsberger Allee Ecke Vulkanstraße eingefahren.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem kreuzenden Radfahrer, wobei dieser stürzte und mit dem Kopf auf dem Boden aufschlug. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Radfahrer mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo er stationär verbleibt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.