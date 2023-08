Lichtenberg: 61-Jähriger bei Raubüberfall in seiner Wohnung getötet

Im Berliner Stadtteil Rummelsburg ist ein 61 Jahre alter Mann bei einem Raubüberfall in seiner Wohnung getötet worden geworden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Zeugen gegen 19.30 Uhr am Mittwochabend aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Maximilianstraße Hilferufe gehört.

Dort fanden die Rettungskräfte den verletzten Mieter der Wohnung. Er gab an, von zwei Männern in der Wohnung überfallen worden zu sein. Der Gesundheitszustand des 61-Jährigen verschlechterte sich plötzlich, sodass die Einsatzkräfte gegen 19.50 Uhr Reanimationsmaßnahmen begannen, die allerdings erfolglos verliefen. Der 61-Jährige verstarb in seiner Wohnung.

Tödlicher Raubüberfall: Zeugen sehen zwei Männer weglaufen

Ein Nachbar des Opfers hatte nach Angaben der Polizei kurz nach den Hilferufen zwei Männer gesehen, die die Wohnung des 61-Jährigen verließen. Einer der beiden soll in Richtung S-Bahnhof Lichtenberg, der andere in Richtung S-Bahnhof Nöldnerplatz geflüchtet sein.

In der Wohnung des Opfers wurden bis spät in die Nacht ausführlich Spuren gesichert. Auch vor dem Gebäude wurde die nähere Umgebung mit einem 3D-Scanner vermessen und fotografiert. Gegen 3 Uhr wurde der Leichnam von der Gerichtsmedizin abtransportiert.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Berlin wird am Donnerstag eine Obduktion des Leichnams stattfinden. Eine Mordkommission ermittelt.