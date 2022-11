Ein Rettungswagen (RTW) ist mit Blaulicht im Einsatz. Am Sonntag kollidierte ein Autofahrer mit einem RTW.

In Berlin-Lichtenberg hat sich am Sonntagvormittag ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Rettungswagen und einem Autofahrer ereignet. Der Autofahrer wurde dabei schwer am Oberkörper verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 31-Jähriger kurz vor 10 Uhr mit dem Rettungswagen die Liebenwalder Straße in Richtung Siegfriedstraße und wollte die Landsberger Allee queren. Dabei stieß er mit dem von rechts kommenden VW zusammen, mit dem der 86-Jährige in der Landsberger Allee in Richtung Rhinstraße unterwegs war.

Patient im Rettungswagen und zweiter Sanitäter bleiben unverletzt

Nach ersten Erkenntnissen soll der Sanitäter mit dem Rettungswagen mit Sonderrechten einfach in die Kreuzung eingefahren sein, während der Senior Grün gehabt haben soll. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen am Oberkörper und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Patient des Rettungswagens und der zweite Sanitäter blieben unverletzt.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war die Siegfriedstraße in Richtung Liebenwalder Straße bis etwa 11.25 Uhr gesperrt. Davon war auch die Buslinie 256 betroffen. Die Ermittlungen dauern an.