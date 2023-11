Über dem Weihnachtsmarkt „Winterzauber“ an der Landsberger Allee in Lichtenberg gilt ein Flugverbot für Drohnen. Der Markt öffnet am Freitag, 3. November, und schließt am 30. Dezember. Der Katastrophenschutzbeauftragter des Bezirks Lichtenberg Philipp Cachée erklärt, dass mit dem Flugverbot Unfälle, mögliche Terroranschläge und andere Gefahren abgewendet werden sollen.



Gegenüber der Berliner Zeitung führt er aus, dass eine potenzielle Gefahr eines Terroranschlags nie ausgeschlossen werden könne. Der Bezirk möchte aus diesem Grund nicht, dass der Markt von oben gefilmt oder fotografiert wird.

Weihnachtsmarkt in Lichtenberg: Drohnen können gar nicht starten

Auch wenn ein Drohnenüberflug und das Aufnehmen von Fotos und Videos in guten Absichten passiere, sei die Unfallgefahr sehr groß, so Philipp Cachée. Drohnen könnten außer Kontrolle geraten und in die Karusselle oder auf Menschen stürzen. Besucher könnten durch Drohnen verletzt werden.

Da die Flugverbotszone offiziell mit der Deutschen Flugsicherung abgestimmt ist, ist auch das Starten von Drohnen um den „Winterzauber“ technisch gar nicht möglich. Sie schalten sich automatisch ab.

Grundsätzlich sind einige Weihnachtsmärkte in Berlin besonders geschützt. Der „Winterzauber“ ist in diesem Jahr genau wie der Weihnachtsmarkt auf dem Breitscheidplatz komplett abgesperrt und gesichert.