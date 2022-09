Ein Motorrad ist in der Nacht zu Sonntag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, die er sich bei einem Verkehrsunfall in Lichtenberg zugezogen hatte. Wie die Polizei mitteilte, war der 35-Jährige am vergangenen Mittwoch gegen 2.30 Uhr in der Storkower Straße unterwegs, als er an der Ecke Möllendorffstraße mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkam und gegen den Bordstein fuhr.

In der Folge kollidierte er mit zwei geparkten Autos und zog sich schwere innere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik, in welcher er am Sonntag gegen 0.30 Uhr verstarb. Die Ermittlungen führt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.