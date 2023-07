Lichtenberg: Wieder Überfall auf Taxifahrer

Am Taxistand am Prerower Platz hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein Überfall ereignet.

Am Taxistand am Prerower Platz hat sich in der Nacht zu Mittwoch ein Überfall ereignet. Morris Pudwell

In Berlin-Lichtenberg ist es in der Nacht zu Mittwoch erneut zu einem brutalen Überfall auf einen Taxifahrer gekommen. Am Taxistand am Prerower Platz im Ortsteil Hohenschönhausen bedrohte ein derzeit unbekannter, dunkel gekleideter Mann den Fahrer mit einem Messer und erbeutete seine Einnahmen.

Nach ersten Erkenntnissen blieb der Fahrer unverletzt. Der Täter ergriff die Flucht. Die Berliner Polizei ermittele nun zu einem schweren, räuberischen Diebstahl. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Am Montagmorgen kam es bereits zu einem Überfall auf einen Taxifahrer in der Lichtenberger Normannenstraße. Ein bisher unbekannter Mann bestellte ein Taxi. Am vereinbarten Abholort zückte er eine Pistole und wollte den Fahrer ausrauben. Als der Taxifahrer flüchtete, schoss der Täter und traf das Auto. Der Fahrer blieb unverletzt. Ob die Taten zusammenhängen, ist noch unklar.