Die Feuerwehr wurde am Mittwochabend in die Buchberger Straße alarmiert. Feuer loderte aus einem geparkten Wohnmobil.

Lichtenberg: Wohnmobil geht in Flammen auf

Feuerwehr im Einsatz in Berlin-Lichtenberg. Morris Pudwell

Gegen 22 Uhr ist in der Buchberger Straße in Berlin-Lichtenberg ein Wohnmobil in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte das brennende Wohnmobil nach ersten Informationen von vor Ort schnell löschen, ein weiteres wurde leicht beschädigt.

Zur Brandursache konnte demnach noch nichts gesagt werden, ein Fachkommissariat der Berliner Polizei ermittelt.