Lichtenberg: Zwei Männer bei Messerattacke schwer verletzt, Täter flüchtig

In der Seddiner Straße werden zwei Männer von unbekannten Tätern schwer mit einem Messer verletzt. Das ist zu den Hintergründen schon bekannt.

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgen einen der Verletzten nach der Messerstecherei in Lichtenberg.

Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr versorgen einen der Verletzten nach der Messerstecherei in Lichtenberg. Morris Pudwell

Zwei Männer sind bei einer Messerstecherei in Berlin-Lichtenberg von unbekannten Tätern schwer verletzt worden. Die Tat ereignete sich nach ersten Informationen in der Nacht zu Freitag in der Seddiner Straße im Ortsteil Friedrichsfelde.

Ein Mann erlitt eine Stichverletzung am Rücken, der zweite am Gesäß. Die Verletzten wurden vor Ort von Rettern erstversorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Zu den Hintergründen der Messerattacke ist noch wenig bekannt. Die Polizei Berlin ermittelt. Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft.