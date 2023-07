Zwei Männer vor Dong Xuan Center mit Reizgas angegriffen und mit Messer verfolgt

Ein 20-Jähriger geriet am Sonntag mit zwei anderen Männern vor dem Dong Xuan Center in Streit. Am Ende verfolgte er sie mit einem Messer und stach bei einem zu.

Der Streit begann am Sonntag vor dem Dong Xuan Center in Lichtenberg.

Vor dem Dong Xuan Center in Lichtenberg hat ein Mann am Sonntag zwei weitere Männer mit Reizgas besprüht und sie danach mit einem Messer verfolgt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der 20-jährige Mann aus bislang ungeklärten Gründen mit den beiden 29-jährigen Männern vor dem Einkaufszentrum in der Herzbergstraße in Streit.

Als der 20-Jährige die beiden anderen mit dem Reizgas angriff, ergriffen sie die Flucht. Der 20-Jährige setzte ihnen nach und verletzte einen von ihnen mit einem Messer am Oberschenkel. Danach flüchtete er mit einem Fahrrad.

Die Polizei ermittelte und nahm ihn noch am Sonntag in seiner Wohnung fest. Auf der Wache nahmen die Beamten seine Personalien auf und entließen ihn danach wieder. Gegen den Mann wird jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Die beiden 29-Jährigen wurden ambulant von der Feuerwehr behandelt.