Lichtenberg: Zwei Verletzte nach Streit mit Holzlatte in Flüchtlingsunterkunft

In einer Flüchtlingsunterkunft im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen gehen zwei Männer aufeinander los. Beide werden verletzt. Einer muss in die Klinik.

In einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Lichtenberg ist es in der Nacht zu Donnerstag zu einem Streit gekommen. Nach ersten Erkenntnissen wurden zwei Männer verletzt, einer wurde in ein Krankenhaus transportiert. Die Auseinandersetzung ereignete sich in der Genslerstraße im Ortsteil Alt-Hohenschönhausen.

Die Hintergründe des Streits, der sich kurz vor Mitternacht ereignete, sind unklar. Die Polizei stellte eine Holzlatte als Tatmittel sicher und ermittelt nun zu den genauen Hintergründen der Auseinandersetzung.