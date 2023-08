Lichtenrade: Feuer in leerstehendem Haus – offenbar Brandstiftung

Die Feuerwehr ist am späten Montagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Brand in einem Haus am Lichtenrader Damm in Lichtenrade ausgerückt. Ersten Informationen nach schlugen die Flammen beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus dem Gebäude, es brannte wohl im Keller und im Bereich des Daches. Die Löscharbeiten dauerten mehr als anderthalb Stunden, die Feuerwehr war mit 26 Kräften im Einsatz. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Offenbar stand das Haus seit 1992 offiziell leer, wurde aber immer wieder von Obdachlosen bewohnt. Verletzt wurde den Angaben vor Ort nach niemand. Für die Dauer des Einsatzes sperrten Polizei und Feuerwehr den Lichtenrader Damm zwischen Barnetstraße und Löptener Straße vollständig.