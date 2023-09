Ein Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Lichtenrade am Mittwochabend schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung Mariendorfer Damm/Buckower Chaussee. Wie genau es dazu kam und ob noch jemand beteiligt war, ist noch nicht bekannt.

Notärzte und Notfallsanitäter versorgten den Rollerfahrer zunächst an der Unfallstelle und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Der Marienfelder Damm und die Buckower Chaussee waren für etwa eine Stunde voll gesperrt.