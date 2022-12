Lichter am Rockefeller-Weihnachtsbaum in New York angeknipst Alle Jahre wieder glitzert es an der berühmten New Yorker Fifth Avenue. Rund um den Weihnachtsbaum am Rockefeller Center sind zur 90. Beleuchtungszeremonie d... dpa

Der Weihnachtsbaum am Rockefeller Center ist zum 90. Mal angeknipst worden. Julia Nikhinson/AP/dpa

New York -Mit dem traditionellen Anknipsen der mehr als 50.000 bunten Lichter am wohl bekanntesten Weihnachtsbaum der Welt am Rockefeller Center ist die Millionenmetropole New York offiziell in die Festsaison gestartet. Das Spektakel fand gestern Abend (Ortszeit) schon zum 90. Mal statt.