Lichterfelde: Frau beleidigt Jugendliche rassistisch und schlägt deren Mutter

In einem Bus der Linie M85 ging eine Frau auf eine 17-Jährige und deren Mutter los – wegen eines Sitzplatzes. Auch eine Seniorin griff sie an.

Ein Bus der der Berliner Verkehrsbetriebe. In einem Bus der Linie M85 ist es am Dienstagabend zu einer rassistischen Beleidigung und Körperverletzung gekommen. dpa/Britta Pedersen

Wegen eines Sitzplatzes in einem Bus soll eine 57 Jahre alte Frau am Dienstagabend in Lichterfelde eine Jugendliche rassistisch beleidigt und zwei Frauen geschlagen haben. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, stiegen gegen 18.20 Uhr eine 17-Jährige und ihre 56 Jahre alte Mutter am Rathaus Steglitz in den Linienbus, der zu diesem Zeitpunkt gut gefüllt war.

Als sich die Jugendliche auf einen der noch freien Plätze setzen wollte und dafür die daneben sitzende Frau bat, ihre Tasche vom Platz zu entfernen, soll diese ausfallend geworden sein und die 17-Jährige rassistisch beleidigt haben. Während die Jugendliche auf Abstand ging, setzte sich statt ihrer die Mutter auf den freien Platz und soll daraufhin von der ihr Unbekannten in den Bauch geschlagen worden sein.

72-Jährige an den Haaren gezogen und ins Gesicht geschlagen

Unmittelbar danach soll die 57-Jährige aufgestanden sein und in Richtung der vorderen Tür gegangen sein. Dabei soll sie einer weiteren Frau, einer 72-Jährigen, an deren Haaren gezogen und ihr zweimal mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben.

Währenddessen alarmierte der Busfahrer die Polizei. Die Tatverdächtige muss sich nun wegen Beleidigung und Körperverletzung verantworten.