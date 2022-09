Nach einer Verfolgungsfahrt in Berlin-Lichterfelde haben Polizisten in der Nacht zu Montag einen 17-jährigen Autofahrer festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, wollten die Beamten gegen 22.50 Uhr an der Kreuzung Schloßstraße Ecke Wolfensteindamm den minderjährigen Fahrer eines BMW überprüfen. Er hatte zuvor eine rote Ampel ignoriert und sei anschließend in Richtung Hindenburgstraße gerast.

Der 17-Jährige flüchtete über die Birkbuschstraße in Richtung Siemensstraße, so die Polizei. Bei seiner Flucht missachtete er an der Kreuzung Birkbuschstraße Ecke Klingsorstraße erneut eine rote Ampel. Andere Verkehrsteilnehmer mussten bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Teenager raste ohne Führerschein im BWM durch Berlin

Autofahrer rammt Streifenwagen und setzt Flucht fort

Im Anschluss fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch die Siemensstraße und den Ostpreußendamm in Richtung Königsberger Straße. In der Goethestraße stoppte der Teenager das Auto. Zivilpolizisten wollten ihn daraufhin kontrollieren, doch der Jugendliche gab erneut Gas und rammte den Streifenwagen.

Trotz der Kollision setzte er seine Fahrt fort und flüchtete über mehrere Straßen bis zur Königsberger Straße. Dort bog er den Polizeiangaben zufolge in eine Grundstückseinfahrt ein, wo er das Auto verließ und zu Fuß in Richtung eines Hauseingangs flüchtete. Nachgeeilte Polizisten nahmen den Jugendlichen, der keinen Führerschein besitzt, vor der Haustür fest. Bei der Festnahme habe er Widerstand geleistet, wobei er leichte Verletzungen im Gesicht und einem Arm erlitt sowie über Unwohlsein klagte. Rettungskräfte der Feuerwehr versorgten ihn, anschließend wurde er seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Gegen den 17-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, aber auch wegen des Verdachts der sogenannten Halterduldung ermittelt.