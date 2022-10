Liebe zu Gefangenem: Justizbeamtin zu Recht entlassen Eine Berliner Justizvollzugsbeamtin in der Probezeit ist zu Recht entlassen worden, weil sie eine heimliche Liebesbeziehung zu einem Gefangenen einging und d... dpa

ARCHIV - Akten liegen vor einem Prozess in einem Landgericht auf dem Tisch. Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Berlin -Eine Berliner Justizvollzugsbeamtin in der Probezeit ist zu Recht entlassen worden, weil sie eine heimliche Liebesbeziehung zu einem Gefangenen einging und den Mann später in ihre Wohnung aufnahm. Das entschied das Verwaltungsgericht und wies damit eine Klage der Frau gegen ihre Entlassung ab, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde.