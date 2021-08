Amsterdam - Dicht an dicht sitzen die Leute an den Amsterdamer Grachten in der Sonne. Küsschen zur Begrüßung, kaum einer hält Abstand, keiner trägt Maske – die liegen allenfalls im Müll. Gedränge in den Läden, Grillparties in Parks. „Gezellig“, so wie es die Niederländer eben lieben. War da noch was? Ach ja, sind die Niederlande nicht Hochrisikogebiet? Liegen die Infektionszahlen hier nicht weit über denen in Deutschland?

Viele Urlauber konnten fast ihren Augen nicht trauen. Wenn sie nicht geimpft waren, dann drohte ihnen nach der Heimkehr die Quarantäne. Nun aber ändert sich das; ab Sonntag sind die Niederlande laut Einschätzung der Bundesregierung dank einer Verringerung der Infektionszahlen nicht mehr Hochrisikogebiet. Allerdings fühlte sich der Alltag im Nachbarland für deutsche Besucher auch vorher schon beinahe so an wie vor Corona. Und das bei Inzidenzen von über 100. Überhaupt: Das Wort Inzidenz ist ein Fremdwort. Wenn ein Deutscher einen Niederländer nach diesem Wert fragt, kann er höchstens die verständnislose Rückfrage erwarten: „Wat is dat?“