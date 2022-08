Die Wahl des Lieferando-Betriebsrats lief in Berlin nicht ganz reibungslos. Der Wahlleiter klagt an, das Management habe versucht, die Wahl zu manipulieren. Trotz gerichtlicher Klagen und einschüchternder Maßnahmen steht nun das Ergebnis fest – Lieferando-Kuriere haben einen Betriebsrat gewählt.

An der siebentägigen Wahl, die am 2. August begann, konnten alle Kurierfahrer des Berliner Lieferdiensts teilnehmen. Gewählt haben 200 der knapp 1400 Angestellten.

Zur Auswahl standen zwei Listen. Zum einen die „Lieferando Workers Collective (LWC)“, eine Liste unabhängiger Arbeiter sowie die „Drivers and Riders Unite!“, die Liste der Gewerkschaft NGG. 131 Stimmen gingen an die Liste des Lieferando Workers Collective, 68 Stimmen an die NGG-Liste. Der Betriebsrat werde 17 Mitglieder haben, elf der Plätze gehen an die Liste 1 (LWC), sechs Plätze an die Liste 2 (NGG), teilte die Wahlleitung mit.

Wahlleitung klagt perfide Management-Taktiken an

Lieferando habe im Vorfeld erfolglos versucht, die Betriebsratswahl gerichtlich zu beeinflussen. Die Geschäftsführung habe erzwingen wollen, dass 24 „Office Mitarbeiter“, einige von ihnen in führenden Positionen, auf die Wählerliste aufgenommen werden müssten. Zudem habe das Management Klage auf Abbruch der Betriebsratswahl eingereicht, welche ebenfalls abgewiesen worden sei, heißt es weiter.

Dazu sagte ein Mitglied des Wahlvorstands: „Die Ziele der Klagen widersprechen sich und schließen sich gegenseitig aus. Entweder eine Wahl wird korrigiert oder sie wird abgebrochen. Beides zu beantragen lässt ein anderes Ziel vermuten: Betriebsratsbehinderung noch bevor dieser existiert! Union Busting wird leider immer brutaler und damit häufiger ins Vorfeld der eigentlichen Betriebsratsarbeit verlegt. Es spielt sich damit schon während oder vor Betriebsratswahlen ab. Also in einem sehr sensiblen Bereich des Betriebsverfassungsgesetzes und der Demokratie in Betrieben. Arbeiter*innen, die sich für Mitbestimmung im Betrieb einsetzen, sind der Willkür des Managements ohne effektiven Schutz ausgesetzt.“

Lieferando soll Wahl behindert haben

Der Begriff „Union Busting“ kommt aus dem englischen Sprachraum und bedeutet: „Gewerkschaften sprengen, bekämpfen, kaputtmachen“. Gemeint ist damit, ein systematisches Vorgehen gegen gewerkschaftliche Interessenvertretungen.

Das gelte auch für Lieferando in Berlin. Der Wahlvorstand sei in seiner Arbeit wiederholt durch den Arbeitgeber behindert worden, beispielsweise durch unzureichende Büroräume, Bereitstellung von fehlerhaften Mitarbeiterlisten und Druck auf Mitglieder des Wahlvorstands. Diese seien nicht rechtmäßig entlohnt worden, klagte der Wahlvorstand.