Lieferdienst Getir übernimmt Konkurrenten Gorillas Berlin Der türkische Lebensmittellieferdienst Getir kauft den Konkurrenten Gorillas aus Berlin. Was aus den Beschäftigten wird, ist unklar. dpa

Ein Mitarbeiter des Lebensmittel-Lieferdienstes Gorillas in Berlin. dpa/Wolfgang Kumm

Berlin -Der türkische Lebensmittellieferdienst Getir übernimmt den Konkurrenten Gorillas aus Berlin. Das teilte Getir am Freitag auf der Berufsplattform Linkedin mit. Zuvor hatten die Financial Times und andere Medien berichtet. Zum Kaufpreis machte Getir zunächst keine Angaben. Den Berichten zufolge soll die Übernahme rund 1,2 Milliarden Dollar kosten (rund 1,14 Mrd. Euro). „Dieser Zukauf bestätigt unser langfristiges Engagement und unsere Hingabe an den Sektor und unterstreicht, wie Getir die Konsolidierung der Branche anführt“, teilte Getir mit.