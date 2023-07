Zug kurz vor Berlin evakuiert: Fahrgäste erheben schwere Vorwürfe gegen die Bahn

Ein Fahrgast, der sich am Sonntagabend in dem gestrandeten Regionalexpress 5 bei Birkenwerder Richtung Berlin befand, hat schwere Vorwürfe gegenüber der Deutschen Bahn erhoben. Der Passagier berichtete dem Portal t-online, dass „jeder Zentimeter im Gang mit einer Person“ belegt gewesen sei. Der Boden sei nass vor Schweiß gewesen. Es habe in dieser Notsituation viel zu wenig Informationen und Hilfe für die Fahrgäste gegeben. Das Zugpersonal habe sich nicht gezeigt. Laut Deutschem Wetterdienst lagen die Temperaturen am Sonntagabend noch immer bei etwa 30 Grad.

„Wir hatten Glück, dass jemand zufällig ein Multitool dabeihatte, mit dem man die Fenster öffnen konnte“, sagte der Fahrgast t-online. In dem Zug waren der Strom und deswegen auch die Klimaanlage ausgefallen. Laut Bundespolizei waren in dem Zug, der gegen 19 Uhr liegen geblieben war, etwa 600 Personen. Bei der Bundespolizei sei erst um 19.16 Uhr ein Notruf von der Notfallleitstelle der Bahn eingegangen, hieß es. Die Feuerwehr Birkenwerder wurde nach eigenen Angaben um 19.33 Uhr alarmiert.

Ein weiterer Fahrgast berichtete am Montag auf Twitter, dass die Menschen in einem Waggon letztlich angefangen hätten, auf ein Fenster einzutreten, um es zu öffnen. Eine Person sei zu diesem Zeitpunkt bereits kollabiert, auch andere hätten gesundheitliche Probleme bekommen.

Als eine Person kollabierte wurde beschlossen ein Notfenster zu öffnen (einzuschlagen). 2 Kräftige Personen hämmerten mehrere Minuten darauf ein. Das Fenster war wohl sehr stabil. Es gelang nicht. Erst mit Fußtritten konnte das Fenster geöffnet werden. 5/x pic.twitter.com/hA2028n17Q — Libertad Media (@LibertadMedia@troet.cafe) (@LibertadMedia) July 9, 2023

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bahn: Selbstständiges Befreien war besonders gefährlich

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn teilte am Montag mit, dass einige Reisende den Zug eigenständig verlassen und über die Gleise gelaufen seien. Nach Angaben von t-online sagte ein weiterer Sprecher, genau das sei besonders gefährlich. In diesem Fall sei die Strecke noch nicht gesperrt gewesen, außerdem gehe eine besondere Gefahr von den Stromschienen aus. Auch bei hohen Temperaturen müsse auf Anweisungen des Personals gewartet werden.

Laut t-online entschuldigt sich die Bahn bei den Fahrgästen. Ein Sprecher erklärte, dass so eine Situation auch für die Mitarbeiter eine „enorme Anspannung“ bedeute, auch wenn sie für derartige Vorfälle gezielt geschult würden. Dazu sagte der Fahrgast, dass die Mitfahrenden ihre Evakuierung notgedrungen selbst in die Hand genommen hätten, bis die Bundespolizei zur Unterstützung dazu kam.

Bahn, Bundespolizei, Feuerwehr und Sanitäter evakuierten die Reisenden, die den Zug nicht selbstständig verließen. Sie wurden nach Informationen der Bahn zur Weiterfahrt an den S-Bahnhof Birkenwerder gebracht. Ein paar Stunden später wurden auch die Gleise wieder freigegeben.