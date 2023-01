Lindner will Beitragsgelder in Aktienrente investieren

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat sich dafür ausgesprochen, dass künftig auch Beitragsgelder in die geplante Aktienrente fließen können. „Wenn sich einst dieses Modell bewährt hat, was spricht dann dagegen, dass auch die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler in die zukünftige Stabilität der Rente mit investieren“, sagte Lindner am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“.

Die Bundesregierung will mit Erträgen aus Kapitalanlagen zur Stabilisierung der gesetzlichen Rentenversicherung beitragen. Vorerst sollen zehn Milliarden Euro in einen Aktienfonds investiert werden.

Der Grünen-Abgeordnete Frank Bsirske sprach sich gegen Lindners Pläne aus, künftig Beitragsgelder auch in die Aktienrente zu investieren. „Spekulieren auf Pump ist gefährlich. Spekulieren mit Rentenversicherungs-Beiträgen der Bürgerinnen und Bürger ist mindestens genauso gefährlich“, sagte Bsirske in der ARD.