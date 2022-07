Die Berliner Linkspartei will, dass öffentliche Toiletten keine Gebühren mehr kosten. „Sydney, Hannover und Paris machen es vor: Die Ungleichbehandlung der Geschlechter durch Bezahltoiletten einerseits und kostenlosen Pissoirs andererseits muss aufgehoben werden“, sagte die Sprecherin für Stadtentwicklung, Katalin Gennburg, am Dienstag. „Der öffentliche Raum muss als demokratischer Raum allen zur Verfügung stehen. In einer Großstadt sind öffentliche Toiletten die Voraussetzung zur Teilhabe aller, unabhängig vom Geldbeutel.“

Die Partei teilte mit, dass der 2018 geschlossene Toilettenvertrag unter der rot-rot-grünen Regierung ein erster wichtiger Schritt gewesen sei. Die öffentliche Daseinsvorsorge in der Hauptstadt würde so gestärkt.

Es sei gut, dass die Toiletten nicht an Werbeverträge gekoppelt seien. Trotz vieler positiver Meldungen gebe es aber aus Sicht der Linksfraktion noch Bedarf zur Verbesserung. Etwa im Ausbau der Standorte für barrierefreie Toiletten. Verbände wie die Behindertenvertretung hätten bereits Vorschläge für Standorte gemacht, die es umzusetzen gelte.