Linke: Fraktionschef Bartsch für Waffenlieferungen an Ukraine

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch hat am Sonntag eine bemerkenswerte Aussage gemacht. Er kann er sich nun nämlich Waffenlieferungen an die Ukraine vorstellen - als Übergangslösung. Das teilte das ZDF auf Twitter im Vorbericht zur Sendung „Berlin direkt“ mit.

Demnach sei man jetzt in einer Situation, „dass man der Ukraine nicht sagen kann: ‚Gebt alle Waffen ab‘. Dann ist die Ukraine am Ende.“ Bartsch habe in Kiew gesehen, welche Gefahr von den russischen Raketenangriffen ausgehen. „Dann ist man froh, dass es diesen Abwehrschirm gibt. Deshalb bin ich der festen Überzeugung, dass wir hier Übergänge brauchen“, so Bartsch weiter.

Bemerkenswerte Äußerung von @DietmarBartsch. Seit der Fraktionschef der Linken in Kiew war, kann er sich Waffenlieferungen vorstellen - als Übergangslösung.



Mehr dazu um 19:10 Uhr bei #berlindirekt im @ZDF. pic.twitter.com/fwlQNtuc0L — Berlin direkt (@berlindirekt) June 18, 2023

Gysi macht Waffenlieferungen zum Gegenstand von Verhandlungen

Vor über einer Woche hatte Bartsch zusammen mit Gregor Gysi deutlich gemacht, dass die beiden Linken-Politiker Waffenlieferungen für denkbar halten, um die Sicherheit der Ukraine nach dem Krieg zu garantieren. Gysi, der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion, lehnt Rüstungsexporte in eine Nachkriegs-Ukraine nicht von vornherein ab.

Im ZDF schlug Gysi sogar vor, Waffenlieferungen zum Gegenstand von Verhandlungen zu machen: „Die Nato kann doch zu Putin sagen, sie liefert ab null Uhr des übernächsten Tages keine einzige Waffe mehr, wenn er ab null Uhr einem Waffenstillstand zustimmt.“ Wie auch immer Verhandlungen ausgingen: Russland werde zu verstehen haben, dass es für die Ukraine eine Sicherheitsgarantie des Westens geben müsse.