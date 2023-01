Klaus Lederer regt sich über U2-Sperrung auf: „Ich hab' so'n Hals“ Bereits vor Jahren sei davor gewarnt worden, den Alexanderplatz mit Hochhäusern vollzustellen, sagt der Linke-Spitzenkandidat. „Und wir erleben jetzt die Konsequenzen.“ dpa

Klaus Lederer (Die Linke), Senator für Kultur und Europa und Spitzenkandidat. Annette Riedl/dpa/Archivbild

Berlin -Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer regt sich über die Einschränkungen beim Fahren mit der U2 am Alexanderplatz auf. „Ich bin nicht Zwerg Allwissend und ich neige dazu, mich zurückzuhalten mit Schuldzuweisungen“, sagte der Linke-Politiker am Freitagabend bei einer Talkveranstaltung der Tageszeitung taz in Berlin. „Was mich mörderisch aufregt ist, dass wir seit Jahren über die Frage reden, welche Hochhäuser wo an welcher Ecke dieser Stadt gebaut werden.“