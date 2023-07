Linkspartei will „Gerechtigkeit für den Osten“– und warnt vor „Schäden für die Demokratie“

„Lohnoffensive Ost“, 14 Euro Mindestlohn und Inflationsgeld: Die Partei fordert in einem Beschluss Maßnahmen gegen die „systematische Vernachlässigung des Ostens“.

Erfurt, 115. Plenarsitzung im Thüringer Landtag am 7. Juli 2023. Die Fraktion Die Linke während einer Abstimmung.

Erfurt, 115. Plenarsitzung im Thüringer Landtag am 7. Juli 2023. Die Fraktion Die Linke während einer Abstimmung. Cash/imago

Die AfD profitiert nach Ansicht der Linkspartei von einer „bewussten Vernachlässigung des Ostens“, was zum derzeitigen Umfragehoch der extremen Rechten beitrage. Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, hat der Parteivorstand der Linken am Wochenende einen Beschluss mit dem Titel „Gerechtigkeit für den Osten – Strukturwandel aktiv gestalten“ gefasst.

In diesem Beschluss werden verschiedene Maßnahmen gefordert, darunter eine umfassende „Lohnoffensive Ost“ durch eine verstärkte Tarifbindung und flächendeckende Tarifverträge. Ziel ist es, bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2025 eine vollständige Angleichung der Löhne an das Westniveau zu erreichen. Die Linke setzt sich somit aktiv dafür ein, die strukturellen Unterschiede zwischen Ost und West zu verringern und eine gerechte Entwicklung in ganz Deutschland zu fördern.

Linke: „Vernachlässigung des Ostens hat fatale Folgen“

„Die systematische Vernachlässigung des Ostens hat fatale Folgen“, heißt es in dem Vorstandsbeschluss. „Hier sind nicht nur die Umfragewerte der extremen Rechten am stärksten.“ 33 Jahre nach der Wende machten viele Menschen in Ostdeutschland immer noch die Erfahrung, abgehängt zu sein.

Ostdeutschland sei mit hohen Quoten des Niedriglohns und ungleichen Chancen verbunden, das Leben dort sei gekennzeichnet durch „weniger Rente, weniger Lohn, weniger Wirtschaftsleistung, weniger Vermögen, weniger Erben, weniger Urlaubsgeld, weniger Internet“. Im Osten gebe es zudem „weniger Optimismus beim Blick in die Zukunft, weniger das Gefühl, das eigene Leben bestimmen zu können, weniger Wertschätzung und Anerkennung“.

Trotz einiger wirtschaftlich starker Zentren sei Ostdeutschland „immer noch die größte zusammenhängende strukturschwache Region“, so die Linke. Dafür seien die Strompreise teurer: Für einen Musterhaushalt in der Grundversorgung liege der Preis 15 Prozent über dem in Westdeutschland.

Auch mit Blick auf die Landtagswahlen in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im kommenden Herbst müsse klar sein: „Es darf jetzt kein ‚Weiter so‘ geben, sonst drohen auch irreparable Schäden für die Demokratie.“

Linke fordert: „Lohnoffensive Ost“, 14 Euro Mindestlohn und Inflationsgeld

Die Linke forderte neben einer „Lohnoffensive Ost“ die Anhebung des Mindestlohns auf 14 Euro sowie „bis zum Ende der Preiskrise ein einkommensabhängiges Inflationsgeld für alle Menschen mit unteren und mittleren Einkommen in Höhe von 125 Euro pro Haushalt und Monat“. Für jedes weitere Haushaltsmitglied solle es 50 Euro zusätzlich geben.

Die ostdeutsche Wirtschaft habe „häufig immer noch eine untergeordnete Funktion in der Wertschöpfungskette“ und sei „eine Art verlängerte Werkbank“ des Westens. Es gehe nicht nur darum, „Gelder und Steuervorteile“ an große Unternehmen zu verteilen. Die Linke wolle „eine regional verankerte Wirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Menschen in den jeweiligen Regionen ausrichtet“.

Die kommunalen Haushalte müssten von den Sozialleistungen entlastet werden. Die Linke fordert zudem einen „Solidarpakt III“ mit einem Volumen von „mindestens zehn Milliarden Euro jährlich aus Bundesmitteln“ für strukturschwache Regionen in ganz Deutschland.