Er war nur eineinhalb Jahre im Amt, nun hat CDU-Chef Friedrich Merz seinen Generalsekretär Mario Czaja ausgewechselt. Beide hätten sich „heute einvernehmlich darauf verständigt, ihre Zusammenarbeit an der Parteispitze zu beenden“, teilte die CDU am Dienstag in Berlin mit. Nachfolger soll demnach der Bundestagsabgeordnete und Chef der Grundsatzkommission der CDU, Carsten Linnemann, werden.

Mario Czaja, 47 Jahre alt und aufgewachsen in Berlin-Mahlsdorf, war seit dem 31. Januar 2022 Generalsekretär der Bundes-CDU. Merz hatte ihm den Job angeboten, kurz nach der verlorenen Bundestagswahl und noch bevor er selbst Parteivorsitzender wurde. Vorher war der Sozialpolitiker von 1999 bis 2021 Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin. Auch in der Hauptstadt scheiterte er, damals an Kai Wegner, als dieser Parteichef der Berliner CDU wurde. Wegner verwehrte ihm einen sicheren Listenplatz für die Bundestagswahl, daher musste er seinen Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf direkt gewinnen. Was ihm auch gelang.

Dass er nun ausgewechselt wird, ist ein Paukenschlag. Viele aber hatten es lange vermutet, Czaja galt in der Union als zu blass und zu still. Sein Aufgabenprofil war das exakte Gegenteil: Programm und Poltern. Ein Generalsekretär horcht in die Basis hinein, erarbeitet Inhalte und greift den politischen Gegner an. Bei Czaja war das anders. Das Sagen hatte er nicht. Das hatte bereits Linnemann, der nun sein Nachfolger werden soll.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Und das Poltern und Brüllen übernahm der Parteivorsitzende. Dieser wetterte über „Sozialtourismus“. Während des Wahlkampfes in Berlin, der von den Silvesterkrawallen überschattet wurde, nannte er die Söhne von Migranten „kleine Paschas“. Statt selbst den politischen Gegner anzugreifen, verbrachte Czaja das erste Jahr im Amt oft damit, zu schlichten und zu verteidigen. Merz und Linnemann griffen an, der Generalsekretär war eher in der Abwehr.

Dass Merz mit Czaja einen Generalsekretär hatte, der das Gepolter ausgleichen konnte, wusste er nicht zu nutzen. In der Öffentlichkeit wurde zunehmend deutlich, wie fremd sich die beiden waren. Das Verhältnis wirkte fast schon formell. Aus der Partei hörte man immer wieder, Czaja gehöre nicht zum inneren Zirkel. Merz sehe in dem Berliner keine Ergänzung zu sich, er lasse ihn lediglich hinter sich aufräumen.



Dass Merz nun die Reißleine zog und er das Personalkarussell neu gedreht hat, liegt gewiss auch an den nicht besser werdenden Umfrageergebnissen der CDU. Während die AfD in den Umfragen steigt, tritt die Union auf der Stelle. Intern ist längst eine Debatte darüber entbrannt, wie die Partei die Wähler vom rechten Rand zurückholen kann.

Die CDU bringt das in eine Zwickmühle. Zum Amtsantritt hatte Merz die Halbierung der AfD-Umfragewerte versprochen und eine Zusammenarbeit mit den Rechtspopulisten kategorisch abgelehnt. „Die Brandmauer nach rechts steht“, hatte Merz immer und immer wieder betont. Zugleich besteht ein Kooperationsverbot mit den Linken. Dazu gibt es seit 2018 einen eigenen Parteitagsbeschluss.



Anders als Czaja gilt Linnemann als enger Vertrauter von Parteichef Friedrich Merz. Der 45-Jährige ist stellvertretender Parteivorsitzender, in der Vergangenheit war er Vize der Bundestagsfraktion und Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Bevor Merz zum Vorsitzenden aufstieg, wurden zeitweise auch Linnemann Ambitionen für den Chefposten nachgesagt.

Nachfolger Linnemann ist ein Vertrauter von Friedrich Merz

In den vergangen Monaten arbeitete Linnemann federführend an einem neuen Grundsatzprogramm für die CDU, er tourte durch das Land, sprach mit der Parteibasis. Das Programm soll im Jahr 2024 beschlossen werden. Es soll der CDU mehr Profil verschaffen, sie wieder greifbarer machen für die Wähler. Linnemann, im westfälischen Paderborn geboren, gilt als wirtschaftsliberal, ist studierter Volkswirt.

Im Vergleich mit Czaja steht Linnemann für einen konservativeren Kurs der Christdemokraten. Viele Unterstützer hat er nicht nur im Wirtschaftsflügel der CDU, sondern auch bei der Parteijugend, der Jungen Union. In der Vergangenheit hatte er sich unter anderem dafür starkgemacht, dass die Partei künftig nicht wie unter Angela Merkel aus dem Kanzleramt, sondern stärker von der Basis geprägt werden müsse. Als neuer Generalsekretär dürfte es vor allem an ihm sein, die Politik der CDU klar von der Ampel-Koalition, aber vor allem von den Grünen abzugrenzen.

Parteichef Merz twitterte nach der Entscheidung: Es war nicht leicht

Merz twitterte am Dienstag: Er habe sich die Entscheidung, einen Wechsel in der Position des Generalsekretärs der CDU vorzuschlagen, nicht leicht gemacht. Er kenne Czaja seit vielen Jahren und schätze ihn. Daran werde sich auch nach dieser Entscheidung nichts ändern. Czaja habe „großen Anteil daran, dass der CDU nach der letzten Bundestagswahl ein erfolgreicher Neustart gelang, die Partei Landtagswahlen gewinnen konnte und sich an die Spitze im Ringen um die Wählergunst setzen konnte“.