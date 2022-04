Die Grünen-Finanzpolitikerin Lisa Paus aus Berlin soll neue Bundesfamilienministerin werden. Das wurde der Berliner Zeitung am Donnerstag aus Parteikreisen bestätigt. Die Besetzung des Postens wird um 15 Uhr auf einer Pressekonferenz verkündet. Die 53-jährige Politikerin vom linken Parteiflügel der Grünen soll die Nachfolge der zurückgetretenen Ressortchefin Anne Spiegel antreten.

Spiegel hatte wegen ihres umstrittenen Urlaubs im vergangenen Jahr kurz nach der Flutkatastrophe im Ahrtal am Montag ihren Rücktritt erklärt. Sie war damals rheinland-pfälzische Umweltministerin. Den vierwöchigen Frankreich-Urlaub erklärte Spiegel in einem ebenso umstrittenen Pressestatement am Sonntagabend: Ihr Mann habe 2019 einen Schlaganfall erlitten und dringend Ruhe gebraucht. Außerdem hätten ihre vier Kinder sehr unter den Folgen des Corona-Lockdowns gelitten.